Réu vai a júri por feminicídio que chocou Birigui

A Justiça realiza nesta terça-feira (3) o julgamento de Wellington Costa Pereira, conhecido como “Neguinho de Buritama”, acusado de assassinar uma mulher na zona rural de Birigui em novembro de 2021. O júri ocorre no Fórum de Birigui e contará com a atuação do promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes, representando o Ministério Público.

Segundo a denúncia, na madrugada de 13 de novembro de 2021, Wellington teria saído de uma festa com a vítima, atraindo-a com a oferta de drogas. O casal seguiu até a chamada “Mata da Macumba”, onde, após uma discussão relacionada ao consumo de cocaína, o acusado teria espancado e estrangulado a mulher, deixando seu corpo nu no local.

A investigação apontou que Wellington utilizou um pedaço de tecido para asfixiar a vítima, valendo-se de meio cruel e de recurso que dificultou sua defesa, o que caracteriza homicídio qualificado. Ele teria atraído a mulher ao local ermo com a intenção de consumir drogas antes do crime.