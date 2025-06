Araçatuba oficializa parceria com a Zatti para gestão das UBSs

A Prefeitura de Araçatuba oficializou, nesta segunda-feira (2), o início da parceria com a Zatti Saúde, que passa a ser responsável pelos atendimentos nas 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município — três delas em áreas rurais.

A cerimônia ocorreu na UBS Umuarama 2 e contou com a presença do prefeito Lucas Zanatta, da vice-prefeita Nice Zucon, do secretário de Saúde, Daniel Martins Ferreira Júnior, e de representantes da Zatti, como o diretor médico Antônio Poletto e o coordenador médico Ângelo Jacomossi.

A Zatti Saúde, vinculada à Missão Salesiana de Mato Grosso (MSMT), assumiu oficialmente a Atenção Primária em Saúde no domingo (1º). O convênio, firmado em março deste ano, prevê a continuidade da gestão das unidades pela Secretaria Municipal de Saúde, enquanto a Zatti atua de forma complementar.