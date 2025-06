Mulher é esfaqueada após discussão por herança

Na manhã desse domingo, 1°, uma tentativa de homicídio mobilizou as forças de segurança no bairro Bela Vista, em Ilha Solteira . Por volta das 8h30, uma mulher de 53 anos foi atingida por um golpe de faca no tórax, desferido por uma técnica em segurança do trabalho, de 41 anos, que violou uma medida protetiva que a impedia de se aproximar da vítima.

A agressão ocorreu durante uma discussão relacionada à partilha de bens, que fazem parte de um processo de inventário do falecido marido da vítima. Após ser atingida, a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro municipal, onde recebeu atendimento para um ferimento superficial.

A Polícia Militar conteve a agressora ainda no local do crime. Em depoimento, a autora admitiu que sua intenção era matar a vítima. Ela foi presa em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e descumprimento de medida judicial, permanecendo à disposição da Justiça para as providências legais.