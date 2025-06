Araçatuba registra queda nos casos de dengue pelo 2º mês

Araçatuba contabilizou, até o momento, 10.900 casos de dengue em 2025. Apesar do número expressivo, os dados divulgados na última sexta-feira, 30, mostram que a cidade segue em queda pelo segundo mês consecutivo no número de notificações da doença.

Em maio, foram registrados 215 casos, o que representa uma redução significativa em relação a abril, quando houve 388 infecções. O mês com maior volume de registros foi janeiro, com um total de 5.208 casos e quatro mortes confirmadas pela doença.

Especialistas explicam que a redução neste período do ano está associada às condições climáticas típicas do outono e inverno, quando as temperaturas mais amenas e a diminuição das chuvas dificultam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.