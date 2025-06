Homem de 29 anos é assassinado com seis disparos em Araçatuba

Eder Barros Assencio, de 29 anos, foi assassinado com aproximadamente seis disparos de arma de fogo na noite deste domingo (1º), por volta das 22h15, na Rua Rolando Perri, esquina com a Rua Adalbertino Carvalho Rebelo, no bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba.

Populares acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente ao local e solicitaram a presença da Unidade de Suporte Avançado (USA – SAMU). O médico da equipe confirmou o óbito de Assencio ainda no local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica do Instituto de Criminalística. Em seguida, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico, antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.