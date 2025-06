Homem é morto a facadas pela namorada em Guararapes

Thiago Oliveira, morador de Guararapes, foi morto a facadas na noite deste domingo (1º). De acordo com informações preliminares, a autora do crime seria a própria namorada da vítima. A equipe de reportagem apurou que o crime ocorreu na Rua Yoiti Iwassaki, no bairro Francisco Antoniolli.

Oliveira foi atingido com pelo menos cinco facadas, concentradas na região do pescoço. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do município e encaminhado à Santa Casa de Guararapes, mas não resistiu aos ferimentos.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização dos trabalhos da perícia. A mulher acusada do crime foi encaminhada ao plantão policial de Araçatuba, onde permanece à disposição da Justiça.