PM prende quadrilha especializada em furto de fios subterrâneos

Na madrugada da última sexta-feira (30), a Polícia Militar de Presidente Prudente prendeu em flagrante treze indivíduos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos de cabos de telefonia. A ação ocorreu no Jardim Universitário, após o acionamento de equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos estavam retirando cabos subterrâneos da empresa Vivo sem autorização. Três deles tentaram fugir ao perceber a chegada das viaturas, mas foram detidos logo em seguida. Os abordados alegaram ser terceirizados da operadora, versão desmentida por um representante oficial da Vivo, que compareceu ao local e confirmou não haver qualquer serviço programado.

Foram localizados três veículos utilizados na ação: um Fiat Uno, uma Fiat Fiorino e uma Ford Ranger, esta última carregada com cerca de uma tonelada de cobre, supostamente proveniente do crime.