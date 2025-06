Birigui prepara 1º Juninão Solidário com shows e comidas

A Prefeitura de Birigui realizará, no próximo dia 7 de junho, o 1º Juninão Solidário, que promete resgatar a tradição junina e fortalecer o espírito de solidariedade na cidade. O evento, marcado para as 17h no Centro de Convenções e Eventos, terá entrada gratuita e contará com a participação de entidades assistenciais locais, além do show com a dupla Gustavo & Daniel e Banda.

Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur) e pelo Fundo Social de Solidariedade, com apoio das demais secretarias municipais, o Juninão Solidário tem como objetivo oferecer lazer e entretenimento à população, ao mesmo tempo em que colabora com as entidades participantes, que poderão arrecadar recursos por meio da venda de pratos típicos.

Além da apresentação principal, o público poderá prestigiar o projeto Sons da Terra, com música instrumental sertaneja, e acompanhar a tradicional quadrilha do Grupo da Melhor Idade. Também estão programadas apresentações de dança dos alunos das escolas municipais.