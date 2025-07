Preso por tráfico em Araçatuba no dia do próprio aniversário

Um homem de 32 anos foi preso por tráfico de drogas, em Araçatuba, no dia em que comemorava seu aniversário na última terça-feira, 22. A prisão foi realizada por uma equipe do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), no bairro Morada dos Nobres, após denúncias de movimentação suspeita em um imóvel na rua Rotary Club.

Ao chegar ao endereço, os policiais notaram que o portão da residência estava entreaberto e viram o suspeito correndo em direção aos fundos. Ele foi detido antes de conseguir pular o muro.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 40 pinos de cocaína e R$ 50 em dinheiro com o suspeito. Questionado, ele confessou que havia mais entorpecentes escondidos no telhado da casa. No local indicado, os agentes localizaram outros 440 pinos de cocaína, um tijolo de maconha, milhares de pinos vazios e uma balança de precisão.