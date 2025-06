GCM prende homem por dívida de pensão alimentícia

Na última quinta-feira (29), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui realizou a prisão de um homem com mandado judicial em aberto por dívida de pensão alimentícia. A ação foi conduzida pelo Inspetor Operacional Juliano e pelo GCM Polizel, no interior do condomínio San Marino, após a corporação receber uma denúncia anônima informando sobre a presença do indivíduo no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe se deslocou até a obra onde o suspeito estaria trabalhando. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao consultar os dados no sistema, os agentes confirmaram a existência do mandado de prisão.

O homem foi imediatamente informado da situação e conduzido à delegacia de Birigui. Após apresentação ao delegado plantonista, a prisão foi ratificada, e ele permanece à disposição da Justiça.