Investigação desarticula tráfico interestadual em Buritama

Uma ação integrada entre a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto e o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Buritama desarticulou um esquema de tráfico interestadual de drogas na manhã da última sexta-feira (30).

A operação, realizada no bairro COHAB, resultou na prisão em flagrante de um homem de 38 anos e na apreensão de entorpecentes sintéticos e equipamentos de preparo.

As investigações começaram após o recebimento de informações por parte da DEIC, que já monitorava a movimentação do suspeito e identificou que ele receberia uma encomenda contendo drogas. A partir daí, os agentes do SIG passaram a acompanhar a rotina do investigado e realizaram a abordagem no momento em que ele recebia o pacote suspeito.