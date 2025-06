Técnico acusa conhecido de sumir com sua moto emprestada

Segundo o relato do técnico à Polícia Civil, o incidente começou em fevereiro, quando ele sofreu um acidente e ficou temporariamente impossibilitado de andar de moto. Para evitar que a motocicleta ficasse parada, emprestou o veículo ao conhecido, confiando que seria apenas por um período curto.

O caso envolve um conhecido do jovem, de 25 anos, que teria se apropriado do veículo e posteriormente repassado a um terceiro não identificado.

Um técnico de eletrônicos de 23 anos, morador do bairro Dona Amélia, em Araçatuba, procurou a polícia na tarde do último sábado (31) para registrar um boletim de ocorrência por apropriação indébita de sua motocicleta Honda/CB/300.

Porém, desde abril, o dono da motocicleta vem solicitando a devolução do bem, pois já está apto a trabalhar e depende do transporte para sua rotina. O conhecido, no entanto, passou a enrolar e dar desculpas sucessivas. Na semana passada, a situação chegou a um impasse: o jovem informou que teria repassado a moto a outra pessoa, sem saber informar onde ela está.

Diante do sumiço da motocicleta e da falta de respostas concretas, o técnico resolveu registrar o caso como apropriação indébita. A Polícia Civil vai investigar o paradeiro do veículo e apurar as responsabilidades.