18 de agosto de 2025
GUARARAPES

Jovem morre após acidente de moto na madrugada desta segunda

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Letícia Fernanda, de 22 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Uma jovem de 22 anos morreu nesta segunda-feira, 18, em Guararapes, após se envolver em um acidente de motocicleta durante a madrugada.

A vítima, identificada como Letícia Fernanda Barboza Simão, foi encontrada caída ao lado de sua Honda Biz no cruzamento da Alameda Baguaçu com a rua José Longhi, em frente a uma área verde da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, não havia indícios da participação de outro veículo no local. As circunstâncias do acidente seguem em investigação.

Letícia chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro de Guararapes. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu.

Conhecida entre amigos e familiares como “Lelety”, a jovem era descrita como alegre e sonhadora. A notícia da morte provocou grande comoção em Guararapes.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos e será liberado em seguida para velório e sepultamento.

