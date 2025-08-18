Jovem morre após acidente de moto na madrugada desta segunda

Uma jovem de 22 anos morreu nesta segunda-feira, 18, em Guararapes, após se envolver em um acidente de motocicleta durante a madrugada.

A vítima, identificada como Letícia Fernanda Barboza Simão, foi encontrada caída ao lado de sua Honda Biz no cruzamento da Alameda Baguaçu com a rua José Longhi, em frente a uma área verde da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, não havia indícios da participação de outro veículo no local. As circunstâncias do acidente seguem em investigação.