Jovem morre após acidente de moto na madrugada desta segunda

Uma jovem de 22 anos morreu nesta segunda-feira, 18, em Guararapes, após se envolver em um acidente de motocicleta durante a madrugada.
A vítima, identificada como Letícia Fernanda Barboza Simão, foi encontrada caída ao lado de sua Honda Biz no cruzamento da Alameda Baguaçu com a rua José Longhi, em frente a uma área verde da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, não havia indícios da participação de outro veículo no local. As circunstâncias do acidente seguem em investigação.
Letícia chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro de Guararapes. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu.
Conhecida entre amigos e familiares como “Lelety”, a jovem era descrita como alegre e sonhadora. A notícia da morte provocou grande comoção em Guararapes.
O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos e será liberado em seguida para velório e sepultamento.
