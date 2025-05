Frio perde força e temperaturas sobem na região de Araçatuba

A região de Araçatuba vai começar a sentir um alívio no frio a partir deste domingo, 1°, segundo previsão da Climatempo. A mínima deve ficar acima dos 10°C e a máxima pode chegar a 30°C nos próximos dias, com predomínio de sol.

No domingo, o tempo deve ter nevoeiro ao amanhecer, mas o céu ficará limpo ao longo do dia e da noite. As temperaturas variam entre 11°C e 25°C.

Na segunda-feira, 2, o tempo segue estável, com mínima de 15°C e máxima de 30°C. A previsão é de sol durante o dia e aumento de nuvens à noite, mas sem chance de chuva.