Homem é preso acusado de feminicídio e homicídio qualificado

A Polícia Civil de Valparaíso, com apoio das equipes do GOE-DEIC de Araçatuba, sob a supervisão do delegado José Vitor Soares de Oliveira, prendeu na manhã deste sábado, 31, em Guararapes, um homem de 35 anos investigado por feminicídio e homicídio qualificado. O crime ocorreu em março deste ano e vitimou uma jovem de 23 anos e um rapaz de 35 anos, localizados mortos na zona rural de Valparaíso, a cerca de 30 quilômetros da cidade.

As vítimas, identificadas como Bruna Cristina Barbosa de Moura e José Ronaldo Cabral Severo, foram encontradas com perfurações de arma de fogo. A jovem, ex-companheira do investigado, foi assassinada com seis disparos na cabeça e no tórax. O homem, que a acompanhava, foi atingido por um tiro na nuca.

De acordo com as investigações, o autor do crime não aceitava o fim do relacionamento e chegou a ameaçar a ex e seus familiares, mesmo após ela obter uma Medida Protetiva de Urgência.