Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferida em Birigui

Uma mulher de 56 anos ficou ferida após um acidente envolvendo uma Honda Biz e um Fiat Argo, ocorrido na manhã deste sábado, 31, no cruzamento da travessa da Rua São Paulo com a Rua Eduardo Rocha Garcia, no bairro Vila Xavier, em Birigui.

Segundo informações preliminares, a colisão ocorreu por volta das 11h30. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para controlar o trânsito e prestar o primeiro atendimento, além de solicitar uma unidade de socorro da Prefeitura Municipal.

A motociclista foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui com dores em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Já o condutor do Fiat Argo, um homem de 70 anos, não se feriu e permaneceu no local, prestando auxílio à vítima.