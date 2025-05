Prefeito de Andradina doa salário de dezembro à Capela São Paulo

Na manhã da última quinta-feira (28), o prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes (PSD), doou integralmente o salário do mês de dezembro de 2024 à Capela São Paulo, localizada no Bairro Planalto. A doação, no valor líquido de R$ 12.421,85, ocorreu durante a visita do Padre Rafael, da Paróquia Nossa Senhora das Graças, e contou com a presença do vereador Alan Marcelino, do vice-prefeito Lucas Lopes e do secretário de Governo Ernesto Júnior.

No ano passado, por conta do período eleitoral, Mário Celso havia suspendido a doação de seus salários de prefeito. Após a reeleição, ele retomou o compromisso de exercer seus mandatos sem custo ao município, renunciando ao recebimento de salários e ao uso de recursos públicos para deslocamentos ou despesas pessoais.

As doações do prefeito têm como foco entidades e organizações que prestam serviços sociais importantes à comunidade andradinense, muitas vezes “fora do mapa” das subvenções públicas. Segundo Mário Celso, essas iniciativas buscam fortalecer o trabalho abnegado realizado por essas instituições para a melhoria da vida na cidade.