Coroados registra morte de jovem por insuficiência respiratória

Gustavo Cardoso Mendes, de 34 anos, morreu na manhã deste sábado, 31, por insuficiência respiratória aguda. Natural de Coroados, Gustavo estava internado desde o dia 26 de maio na UTI da Santa Casa de Birigui, intubado, mas não resistiu. O óbito foi atestado às 6h10 pela equipe plantonista da unidade.

Ele deixa mãe, irmãs, um filho e sobrinhos. O velório está marcado para as 13h deste sábado no cemitério municipal de Coroados. O sepultamento ocorre às 9h de domingo, 1º, no mesmo local.

A morte de Gustavo reacende o alerta para a importância da vacinação contra a influenza, especialmente em tempos de alta circulação de vírus respiratórios. Segundo dados recentes das secretarias de saúde da região, a cobertura vacinal contra a gripe ainda está abaixo do ideal em várias cidades do noroeste paulista, incluindo Coroados.