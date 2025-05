Simulado combate queimadas às margens da SP-492

Na manhã desta sexta-feira, 30, das 8h30 às 12h, foi realizado um treinamento integrado de combate a incêndios em vegetação nas margens da Rodovia SP-492, na altura do km 300. A ação reuniu diversas instituições públicas e privadas, fortalecendo a cooperação para respostas rápidas e eficazes em situações de emergência.

Participaram do exercício o Policiamento Rodoviário, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER/SP), concessionária ViaRondon, CETESB/SP, Prefeitura de Penápolis (por meio da Defesa Civil e do DAEP), Policiamento Ambiental, Usina Clealco, Sugar Brasil Química e Artesp.

O treinamento começou com orientações técnicas do Corpo de Bombeiros sobre boas práticas no combate a incêndios florestais. Em seguida, foram simulados quatro focos de incêndio, cada um com técnicas distintas de contenção: