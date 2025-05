TOR apreende 12 kg de skunk com casal em ônibus na SP-425

Na manhã desta sexta-feira (30), policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da região de Araçatuba prenderam dois traficantes com 12,260 kg de skunk durante fiscalização na rodovia SP-425, em Penápolis.

A abordagem ocorreu por volta das 9h20, no km 287, na altura do distrito de Assis Chateaubriand, durante a Operação Impacto/RENOE. Ao vistoriarem as bagagens de um ônibus, os policiais localizaram vinte e quatro pacotes da droga com dois passageiros.

Os detidos são um homem de 23 anos e uma mulher de 24, ambos naturais do Mato Grosso do Sul. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Penápolis e permaneceram presos à disposição da Justiça.