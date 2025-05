Coroados celebra 96 anos com quermesse e shows gratuitos

A cidade de Coroados prepara uma das festas mais tradicionais em nossa região que é quermesse em homenagem a Santo Antônio, padroeiro paroquial do município, e também em comemoração aos 96 anos de fundação da cidade. O evento contará com três dias de atrações totalmente gratuitas, reunindo música, gastronomia e celebração religiosa.

As festividades começam na sexta-feira, 13 de junho, com a tradicional missa festiva em honra a Santo Antônio, a partir das 10h da manhã. À noite, quem sobe ao palco principal é a dupla sertaneja Antony e Gabriel.

No sábado, 14, a programação musical segue com o show da dupla Bruno e Barreto, referência no sertanejo universitário, atraindo fãs de toda a região.