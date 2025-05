Filho impede agressão e homem é preso por violência doméstica 

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no centro de Guzolândia, a 84 km de Araçatuba, após agredir a própria esposa durante uma discussão, na noite da última quarta-feira, 28.

De acordo com as informações divulgadas nessa quinta-feira, 29, o agressor chegou em casa embriagado e, após uma discussão, desferiu um soco no rosto da mulher. A violência foi presenciada pelo filho do casal, que prontamente interveio para impedir que as agressões continuassem.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, conseguiu deter o homem ainda na residência. Ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.