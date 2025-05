Empresário da região é preso no RS por golpe com apostas

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 29, em Canoas (RS), um empresário de Mirandópolis, a 77 km de Araçatuba, suspeito de comandar um esquema fraudulento por meio de uma casa de apostas esportivas. Segundo as investigações, ele teria fugido com valores de clientes após prometer lucros fixos de até 12% por semana.

De acordo com os policiais, o homem estava foragido desde 29 de junho de 2024, quando desapareceu sem prestar esclarecimentos aos investidores. As autoridades identificaram, até o momento, pelo menos 13 vítimas, com prejuízo estimado em mais de R$ 540 mil.

A ação policial, que contou com equipes de Mirandópolis e Lavínia, também cumpriu seis mandados de busca e apreensão nos municípios paulistas de Mirandópolis e Birigui, onde o suspeito mantinha conexões e possíveis vínculos relacionados à atividade investigada.