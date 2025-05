Polícia intercepta caminhão com 2 toneladas de maconha na Rondon

A Polícia Militar realizou, na noite de quarta-feira, 28, uma grande apreensão na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Castilho, onde localizou duas toneladas de maconha escondidas no compartimento de carga de um caminhão.

De acordo com as autoridades, o motorista, de 23 anos, desobedeceu à ordem de parada durante uma fiscalização de rotina, o que motivou uma perseguição. Ao revistarem o veículo, os policiais encontraram o entorpecente armazenado no baú.

Durante o interrogatório, o condutor revelou que pegou o caminhão em uma estrada de terra nas proximidades da rodoviária de Três Lagoas (MS) e que receberia R$ 15 mil para fazer o transporte da carga ilícita.