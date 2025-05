CDHU credencia 8,8 mil moradias, e região noroeste é contemplada

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) abriu nesta terça-feira (27) o credenciamento para viabilizar 8.875 novas moradias em 70 municípios do interior paulista. A iniciativa, que segue até 16 de junho de 2025, permite a participação da iniciativa privada na oferta de unidades habitacionais ou lotes por meio da modalidade Carta de Crédito Associativo (CCA).

Na região de Araçatuba, o município de Andradina foi contemplado com 60 unidades habitacionais, Jales (100) e José Bonifácio (100). Já na região administrativa de São José do Rio Preto, três cidades participarão do programa: Cedral (30 unidades), São José do Rio Preto (150) e Urupês (50), totalizando 490 unidades.

As propostas devem incluir empreendimentos em fase de projeto, execução ou já concluídos, com valor máximo de R$ 210 mil por unidade e até R$ 60 mil por lote. A classificação dará prioridade a obras em andamento e empreendimentos com maior percentual de moradias de dois dormitórios.