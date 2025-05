Concurso em Alto Alegre oferece salários de até R$ 14 mil

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, no site da CONSESP, até o dia 8 de junho de 2025. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 100,, conforme o nível do cargo pretendido.

Etapas do concurso

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os candidatos, com aplicação prevista para o dia 29 de junho de 2025.

Além disso, candidatos aos cargos de nível superior também passarão por avaliação de títulos. Para as funções de Coveiro, Mecânico, Pedreiro e Salva-Vidas, haverá ainda uma prova prática.