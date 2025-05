Emoção e coragem: motorista da saúde ajuda em parto de gêmeos

Em um ato de coragem, sensibilidade e fé, o motorista da saúde Eduardo Borges, de 47 anos, protagonizou um dos atendimentos mais marcantes de seus 12 anos de serviço à população de Coroados. Na manhã do último sábado (24), por volta das 6h10, ele foi acionado para socorrer uma gestante em trabalho de parto. Mas o desfecho surpreendente ocorreu antes mesmo da chegada ao hospital: o parto de gêmeos aconteceu dentro da casa da paciente, com orientação remota do Corpo de Bombeiros.

Segundo relato da cunhada da gestante, a mulher sentia dores intensas e a perda de líquido indicava que o nascimento era iminente. “Vi que estava vazando muito líquido, o bebê já estava saindo, e logo depois saiu o outro. Fui orientada pelo telefone pela equipe dos bombeiros, enquanto o motorista da ambulância também recebia instruções”, contou.

Eduardo chegou à residência e encontrou os familiares em desespero. Com calma e confiança, conduziu o atendimento com o apoio técnico dos bombeiros por telefone. As duas crianças nasceram com o cordão umbilical ainda preso, mas foram estabilizadas junto com a mãe até a chegada da unidade de resgate, que fez o transporte ao pronto-socorro de Birigui.

Reconhecimento público