PAT de Birigui divulga novas vagas de emprego em diversas áreas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Birigui anunciou a abertura de 17 vagas de emprego em setores variados, que incluem administração, indústria, tecnologia, atendimento ao cliente e vendas.

As candidaturas devem ser feitas através do WhatsApp pelo número (18) 3642-3778. Vale ressaltar que as seleções e contratações são realizadas diretamente pelas empresas contratantes, e não pelo PAT.

O atendimento presencial no PAT acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mediante agendamento prévio pelo site. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o PAT ou comparecer presencialmente mediante agendamento.

As vagas