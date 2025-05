Espetáculo sobre memórias silenciosas terá sessões gratuitas

Birigui recebe, nos dias 12 e 14 de junho, o espetáculo “Ainda Não Te Disse Tudo”, uma produção realizada com apoio do edital Aldir Blanc, que promove a valorização da cultura. A peça será apresentada gratuitamente ao público em dois locais: no Sesc, na quinta-feira (12), às 20h, com distribuição de ingressos iniciando uma hora antes do evento e no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), no sábado (14), às 10h30, ocasião em que o acesso será livre, sem necessidade de reserva prévia.

A estreia da montagem ocorre no dia 6 de junho, no CEU das Artes, porém todos os ingressos para essa primeira sessão já foram esgotados. As demais exibições seguem com entrada franca e disponibilidade de assentos para quem quiser prestigiar.

A proposta cênica oferece ao público uma experiência imersiva, pautada na reconstrução sensível de memórias e histórias de pessoas LGBTQIAPN+ que foram silenciadas pela violência e pelo preconceito. Utilizando recursos do teatro documentário, o espetáculo recria fragmentos de relatos reais e imaginados, dando voz a narrativas interrompidas e emoções não reveladas. A obra busca provocar uma reflexão profunda sobre identidade, escuta e a importância do reconhecimento e do respeito à existência plena.