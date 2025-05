Jovem é executado com dez tiros no Porto Real em Araçatuba

Na noite desta terça-feira (27), um homicídio brutal chocou moradores de Araçatuba. Nicolas Soares Santana, de 23 anos, conhecido pelo apelido de "Zóio Verde", foi morto a tiros na Rua Pedro Moreno, no bairro Porto Real 1. O crime ocorreu por volta das 22h30.

De acordo com as primeiras informações, um indivíduo ainda não identificado efetuou ao menos dez disparos contra Santana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado rapidamente, mas o médico da equipe apenas pôde confirmar o óbito no local.

A Polícia Militar compareceu à cena do crime e isolou a área para o trabalho da perícia técnica. A motivação e a dinâmica do crime ainda estão sendo apuradas. Informações preliminares apontam que a vítima tinha passagens pela polícia, mas os delitos não foram especificados pelas autoridades.