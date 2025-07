Homem morre após bater bicicleta elétrica em árvore

De acordo com informações divulgadas nessa segunda-feira, 28, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. A vítima foi levada em estado grave para a Santa Casa da cidade, onde foi entubada.

Carlos Rafael de Souza Fontes seguia pela avenida Integração, na altura da rua 9, no bairro Vila São José, quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra uma árvore no canteiro central.

Apesar dos esforços médicos, Carlos sofreu uma parada cardíaca pouco depois de dar entrada no hospital e acabou morrendo.

A Polícia Científica esteve no local do acidente para realizar a perícia, e as circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades. O velório e o sepultamento do ciclista aconteceram nessa segunda-feira.