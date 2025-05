Prefeita de Birigui se manifesta após comoção por mortes de bebês

Três ocorrências envolvendo mortes fetais em um intervalo de dez dias geraram preocupação em Birigui e grande repercussão entre os moradores da cidade. Diante da comoção pública, a prefeita Samanta Borini (PSD), esteve pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde, onde gravou um vídeo para esclarecer os fatos e garantir transparência sobre os atendimentos prestados.

Segundo as informações apuradas, nenhuma das gestantes envolvidas chegou à Santa Casa de Birigui no período adequado para realização do parto.

O primeiro caso envolveu uma mulher com 23 semanas de gestação, que estava em tratamento com antibióticos por causa de uma infecção. A gestação não resistiu e ela chegou à unidade hospitalar com o feto já sem vida.