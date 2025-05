Trator furtado em Barbosa é encontrado escondido em vegetação

A Polícia Militar Ambiental localizou, na manhã desta terça-feira (27), um trator que havia sido furtado no último dia 22 em uma propriedade rural localizada no bairro Anglo, em Barbosa.

A ação teve início após a própria vítima entrar em contato com a polícia, informando que havia recebido pistas de que o veículo estaria abandonado em meio a uma área de vegetação nativa no bairro Ranchinho, também no município de Barbosa.

Diante da denúncia, os policiais ambientais se deslocaram até o local indicado e, com apoio da Polícia Civil, localizaram o trator escondido entre a mata. O veículo foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo o que havia sido levado da propriedade.