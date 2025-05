Araçatuba promove Fórum sobre Arborização e Clima no dia 10

No dia 10 de junho, Araçatuba realizará o 1º Fórum Raízes do Futuro, um evento voltado ao debate sobre arborização urbana e mudanças climáticas. A atividade ocorrerá das 8h às 11h, no espaço Vívere Eventi, e faz parte das ações da Semana Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que será celebrada de 30 de maio a 5 de junho.

O encontro foi idealizado como um espaço para reunir especialistas, representantes governamentais, lideranças comunitárias e moradores, com o objetivo de discutir alternativas sustentáveis e propor iniciativas que colaborem com a preservação ambiental e o desenvolvimento equilibrado da cidade.

A realização do fórum é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que busca criar um ambiente de diálogo e mobilização sobre temas centrais da gestão ambiental, como descarte adequado de resíduos, limpeza urbana, educação ambiental, funcionamento dos ecopontos, poda e plantio consciente, recursos hídricos e resíduos sólidos.