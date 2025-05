Homem é preso com materiais furtados em avenida de Araçatuba

Durante patrulhamento preventivo na madrugada desta terça-feira, 27, os policiais militares CB PM Freitas e SD PM Gleyson prenderam um homem de 35 anos por furto qualificado em uma residência localizada na Avenida Waldir Filizolla de Moraes, em Araçatuba.

Segundo o relato dos policiais, o suspeito caminhava com uma mochila pela avenida e demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura, acelerando o passo. A atitude levantou suspeita e resultou em abordagem imediata. Com ele, nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. No entanto, ao verificar o conteúdo da mochila, os agentes localizaram cerca de 18 metros de fio de cobre grosso, um alicate e uma serrinha de ferro.

Questionado sobre a origem dos materiais, o homem confessou ter furtado de uma residência próxima, que indicou aos policiais. O morador do imóvel foi localizado e compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência e recuperar os objetos subtraídos.