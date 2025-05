Venezuelanos são presos após furto de R$ 50 mil em medicamentos

Cinco venezuelanos foram presos em flagrante no último sábado, 24, acusados de furtar medicamentos de alto valor em farmácias de redes conhecidas de Votuporanga, aproximadamente 100 km de Araçatuba.

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), as investigações começaram no dia 22 de maio, quando surgiram indícios da atuação do grupo na região. As apurações levaram os policiais até um hotel em Mirassol, onde os suspeitos estavam hospedados.

Durante a ação, dois homens e três mulheres foram abordados e levados à delegacia. O grupo foi autuado por furto qualificado e associação criminosa. Segundo a DIG, os cinco detidos estavam em situação irregular no país.