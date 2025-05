Ultrapassagem irregular causa acidente com feridos na rua Tupi

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente de trânsito registrado na noite de domingo, 25, na rua Tupi, em Birigui. A colisão envolveu três veículos e teria sido provocada por uma ultrapassagem irregular, segundo apuração preliminar da Polícia Militar.

De acordo com informações obtidas no local, a condutora de um Chevrolet Corsa Sedan, de 39 anos, invadiu a preferencial de um Hyundai HB20, que trafegava corretamente pela via. Com o impacto da colisão frontal, um terceiro veículo, um Volkswagen Gol, acabou se envolvendo no acidente.

Ainda segundo apuração da reportagem, o trecho da rua Tupi onde ocorreu o acidente é sinalizado com proibição de ultrapassagem, limite de velocidade de 30 km/h e conta com redutor de velocidade (lombada). A suspeita é de que a motorista do Corsa teria desrespeitado essas sinalizações ao realizar uma ultrapassagem indevida, provocando a colisão.