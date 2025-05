Onda de frio atinge Araçatuba com mínimas de até 7°C

A partir de quinta-feira, 29, a queda nas temperaturas será ainda mais acentuada. As mínimas devem atingir 7°C, com máximas não ultrapassando os 18°C. Na sexta-feira, 30, os termômetros devem registrar mínima de 6°C e máxima de 22°C.

Segundo a Climatempo, até terça-feira, 27, o tempo permanece firme, com temperaturas variando entre 17°C e 31°C. No entanto, na quarta-feira, a chegada da frente fria provocará aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas, com temperaturas oscilando entre 19°C e 24°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja para declínio de temperatura em Araçatuba, válido entre 00h01 de quinta-feira e 10h00 de sexta-feira, indicando risco à saúde devido à queda superior a 5°C.

No fim de semana, o tempo volta a estabilizar, com sol predominando e temperaturas em gradativa elevação. No sábado, 31, a previsão é de mínima de 12°C e máxima de 25°C, enquanto no domingo, 1º de junho, as temperaturas devem variar entre 14°C e 20°C.