Jovem morre após colisão de moto na rodovia Marechal Rondon

Segundo apurado pela reportagem, o piloto da moto não possuía carteira de habilitação. O teste do bafômetro registrou 0,58 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada pouco antes das 5h da madrugada, no km 502, sentido capital. Por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra uma defensa metálica à margem da pista.

Uma tragédia marcou o início do domingo, 25, na cidade de Glicério . Samuel Camilo de Souza, de 26 anos, morreu após um grave acidente de moto na rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao trevo de acesso ao município. Ele estava conduzindo uma Honda Titan Fan, com um amigo de 28 anos na garupa.

Apesar de ter sido socorrido consciente por uma equipe de resgate ao Pronto-socorro de Penápolis, Samuel não resistiu aos ferimentos e morreu no início da tarde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, após os procedimentos legais, liberado para os familiares.

O passageiro da moto também sofreu ferimentos gravíssimos e foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internado em estado grave.

Velório e sepultamento

Samuel Camilo de Souza está sendo velado na funerária São Judas Tadeu, no velório municipal de Glicério. O sepultamento está previsto para as 16h desta segunda-feira, 26, no cemitério municipal da cidade.