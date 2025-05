Duas mulheres morrem em colisão com caminhão na Elyeser

Na noite de sábado (24), um grave acidente na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Jales, resultou na morte de duas mulheres após uma colisão frontal com um caminhão que seguia na direção contrária.

As vítimas foram identificadas como Roberta Segan, de 25 anos, e Camila Freitas, de 28. De acordo com a Polícia Rodoviária, ambas morreram ainda no local, devido à gravidade do impacto, que deixou o veículo delas completamente destruído.

O caminhoneiro envolvido no acidente não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. Após a colisão, o caminhão tombou no acostamento e parte da carga de transformadores ficou espalhada.