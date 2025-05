Histórias que nascem do amor: adoção transforma vidas

O Dia Nacional da Adoção, celebrado neste domingo, 25 de maio, é mais do que uma data simbólica: é um lembrete da força do afeto, da escolha consciente e da formação de famílias por meio do amor. Em Birigui, diversas histórias inspiradoras florescem dentro do GAAB – Grupo de Apoio à Adoção de Birigui, coordenado por Rosângela Bezerra, também mãe por adoção.

Formado por pais e pretendentes voluntários, o grupo atua como rede de apoio durante todas as fases do processo: antes, durante e depois da chegada do filho. As reuniões mensais e os encontros promovem trocas emocionantes e orientações práticas, acolhendo dúvidas, medos e alegrias de cada trajetória. “Celebrar o Dia da Adoção é celebrar o amor incondicional, principalmente quando esse amor acolhe crianças com deficiência ou adolescentes em busca de pertencimento”, destaca Rosângela.

Família Soares: o reencontro com o destino

Para Lilian e Vitor, o desejo de adotar sempre esteve presente. Após perderem uma filha recém-nascida e se depararem com a impossibilidade de nova gestação, decidiram retomar o projeto da adoção. A filha Alice chegou em 2023, por meio de busca ativa. “Sempre soubemos que ela teria cerca de 6 anos. Quando vimos sua foto, eu soube que era ela. A Alice tem autismo nível 3 e ainda não fala, mas se comunica com o olhar e o sorriso”, conta Lilian.