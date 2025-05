Associação Esportiva Araçatuba estreia em casa pela Copa Paulista

A AEA (Associação Esportiva Araçatuba) fará sua estreia na Copa Paulista 2025 jogando em casa, no estádio Ademar de Barros, diante do Linense. O confronto está marcado para a noite de 13 de junho, data que marca o início da competição organizada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), cuja tabela completa foi divulgada na semana passada.

O torneio contará com 23 equipes, divididas em quatro grupos conforme critérios regionais. A AEA integra o Grupo 1, ao lado de Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Noroeste. Após disputarem jogos em sistema de turno e returno, os quatro melhores colocados de cada chave avançam para as oitavas de final.

O mata-mata terá início nos fins de semana de 24 e 31 de agosto, com as quartas de final previstas para acontecer em 7 e 14 de setembro. As semifinais serão realizadas nos dias 21 e 28 do mesmo mês e as finais nos fins de semana de 5 e 12 de outubro. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida por cobranças de pênaltis.