Estado anuncia novo edital para hospital em Birigui

A construção do hospital é aguardada com grande expectativa na região, pois vai aliviar a demanda da Santa Casa de Araçatuba. Atualmente, a unidade é a única referência de alta complexidade para os 40 municípios que integram o DRS-2.

O governo do Estado de São Paulo revogou a licitação pública que previa a contratação da empresa responsável pela construção do Hospital Estadual Alto Noroeste, em Birigui. A decisão consta em despacho publicado no Diário Oficial, ao qual a Folha da Região/Sampi teve acesso.

Em visita a Penápolis, no dia 13 de abril, o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, disse que a previsão era iniciar as obras em junho. Segundo ele, a meta do governo Tarcísio de Freitas é inaugurar o hospital até o final do mandato, em dezembro de 2025.

O hospital será um complexo com sete andares e contará com 274 leitos. A unidade será referência em atendimentos de média e alta complexidade, beneficiando uma população estimada em 800 mil habitantes da região de Araçatuba.

A área destinada ao hospital fica na cidade de Birigui próximo ao bairro São Conrado,próxima ao entroncamento das rodovias Deputado Roberto Rollemberg (SP-461) e Marechal Rondon (SP-300). De acordo com o governo, as obras de terraplanagem já foram iniciadas no local.