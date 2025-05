Mulher procurada é presa pela TOR em Penápolis

Durante a realização da Operação Impacto, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam, na manhã desta sexta-feira (23), uma mulher de 34 anos que era procurada pela Justiça. A abordagem ocorreu por volta das 9h, no km 296 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis.

A mulher era passageira de um ônibus fiscalizado pelos policiais. Ao consultarem os antecedentes criminais, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela. A detida, moradora de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, não possuía registros anteriores, segundo as informações da Polícia Rodoviária.

Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia de Penápolis, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais foram adotadas.