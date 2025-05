Araçatuba recebe festa japonesa Bon Odori neste sábado; confira

A Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba realiza neste sábado, 24 de maio, a primeira edição do Bon Odori, tradicional evento da cultura japonesa que celebra os antepassados com música e dança. A programação começa às 18h, na sede da entidade, localizada na Rua Rintaro Takahashi, 346, no bairro Higienópolis, com entrada gratuita.

Embora o acesso ao evento seja livre, a organização convida o público a doar espontaneamente um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba.

A celebração irá reunir apresentações artísticas, danças típicas, música e um festival gastronômico com pratos tradicionais da culinária japonesa, como sushi, sashimi, karaguê, yakisoba, gyoza, takoyaki e moti. Haverá ainda artesanato e a possibilidade de reserva de mesas pelo telefone (18) 3623-1634.