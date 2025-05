Arrombamento em distribuidora de bebidas termina com prisão

Na madrugada desta sexta-feira, 23, por volta de 0h30, um homem foi detido em flagrante após invadir e furtar uma distribuidora de bebidas situada no Centro de Mirandópolis.

A ocorrência foi registrada após a Polícia Militar ser acionada via Copom, relatando o arrombamento da porta principal do estabelecimento. Segundo informações apuradas, o suspeito, que trabalha como ajudante geral, teria utilizado uma ferramenta para danificar a fechadura e conseguiu levar aproximadamente R$ 200 da caixa registradora.

Com o auxílio das imagens do sistema de segurança do local, os policiais conseguiram identificar o autor do crime. O suspeito foi localizado pouco tempo depois, hospedado em uma pousada na rua Antônio Nozela. Durante a abordagem, ele confessou o furto e os objetos subtraídos foram encontrados no quarto em que estava hospedado.