Birigui inicia mutirão de cirurgias para reduzir fila de espera

O mutirão terá início nesta sexta-feira, 23, com as primeiras 34 cirurgias oftalmológicas para remoção de pterígio. Os pacientes passaram por avaliação pré-operatória nessa quinta-feira, 22, orientados pelo oftalmologista e cirurgião Ben Hur Barrettos Borges.

Os recursos, provenientes de emenda impositiva aprovada pela Câmara Municipal, foram formalizados por meio de termo de colaboração entre o Executivo e a Santa Casa de Misericórdia, responsável pela execução dos procedimentos. O documento foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município no último dia 16.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na próxima semana, o cronograma seguirá com cirurgias de catarata, em articulação com a Santa Casa para evitar sobrecarga no centro cirúrgico. As intervenções também incluirão áreas como cirurgia vascular, ortopedia, urologia, ginecologia e procedimentos gerais.

O setor de regulação da Secretaria está entrando em contato com os pacientes que permanecem na fila para confirmar o interesse e a necessidade do procedimento. Contudo, a Prefeitura relata dificuldades em localizar alguns pacientes devido a cadastros desatualizados.

Diante disso, a orientação é para que quem esteja aguardando por cirurgias ou exames procure a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima, levando documento com foto e comprovante de residência, para atualizar os dados e facilitar o contato.