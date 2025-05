Araçatuba realiza seleção com mais de 300 vagas da região

No próximo dia 31 de maio, um processo seletivo será promovido em Araçatuba com mais de 300 vagas abertas para atuação no Frigorífico Marfrig, localizado em Promissão. A ação, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo, ocorrerá das 9h às 12h, na avenida Waldemar Alves, no bairro São Joaquim.

As oportunidades incluem funções operacionais como lombador, serrador, desossador, refilador, magarefe, atordoador, faqueiro e auxiliar. Para concorrer, os interessados devem ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo, embora o médio seja preferencial, experiência prévia de seis meses nas áreas correlatas e disponibilidade para residir em outro município.

Entre os benefícios oferecidos aos selecionados estão vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, planos de saúde e odontológico, além de convênio com farmácias, auxílio-creche e acesso à academia. O frigorífico ainda investe na capacitação dos colaboradores, com apoio de instituições de ensino.