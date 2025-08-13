13 bairros terão abastecimento de água interrompido em Araçatuba

A concessionária GS Inima SAMAR informou que realizará na próxima segunda-feira (18), a partir das 8h, uma manutenção na rede de distribuição localizada na Rua Torres Homem, no bairro Vila Bandeirantes. A intervenção, voltada a ajustes operacionais, poderá causar a suspensão temporária do fornecimento de água em 13 bairros de Araçatuba. A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido até as 15h do mesmo dia.

Os bairros que podem ser atingidos são: Icaray, Morumbi, Saudade, Vila Bandeirantes, Vila São Paulo, Condomínio Elias Andraus Netto, Condomínio Copacabana (Vila São Paulo), Das Bandeiras, Higienópolis, Jardim Brasília, Vila Estádio e Vila Santa Maria.

De acordo com a empresa, imóveis com caixa d’água não devem ser impactados, mas recomenda-se o uso consciente dos reservatórios. A concessionária também orienta que os moradores fechem o registro de entrada de água nos cavaletes durante a manutenção, reabrindo após a conclusão dos trabalhos.