Após 20 anos, AEA volta à fase final da Copa Paulista

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) está de volta à fase decisiva da Copa Paulista depois de 20 anos sem participar da Competição. O time garantiu a vaga nas oitavas de final neste sábado (16), mesmo sem entrar em campo na 10ª rodada, beneficiado pela combinação dos resultados de Linense e Noroeste.

Com o desfecho da fase de grupos, a AEA terminou na quarta colocação do Grupo 1, somando 8 pontos em 8 jogos. Apesar de ter folgado nesta rodada, a equipe araçatubense viu a derrota do Linense e a vitória do Noroeste confirmarem sua classificação.

Segundo a própria diretoria, em publicação nas redes sociais, o adversário da próxima fase será o XV de Piracicaba, que terminou na liderança de seu grupo. Por conta da posição na tabela, a AEA fará o primeiro jogo em casa e decidirá a vaga fora, em Piracicaba. A Federação Paulista de Futebol ainda definirá datas e horários dos confrontos na próxima semana.