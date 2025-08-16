17 de agosto de 2025
Após 20 anos, AEA volta à fase final da Copa Paulista

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
AEA
Araçatuba se classifica às oitavas mesmo sem jogar na última rodada e próximo desafio será contra o tradicional XV de Piracicaba
A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) está de volta à fase decisiva da Copa Paulista depois de 20 anos sem participar da Competição. O time garantiu a vaga nas oitavas de final neste sábado (16), mesmo sem entrar em campo na 10ª rodada, beneficiado pela combinação dos resultados de Linense e Noroeste.

Com o desfecho da fase de grupos, a AEA terminou na quarta colocação do Grupo 1, somando 8 pontos em 8 jogos. Apesar de ter folgado nesta rodada, a equipe araçatubense viu a derrota do Linense e a vitória do Noroeste confirmarem sua classificação.

Segundo a própria diretoria, em publicação nas redes sociais, o adversário da próxima fase será o XV de Piracicaba, que terminou na liderança de seu grupo. Por conta da posição na tabela, a AEA fará o primeiro jogo em casa e decidirá a vaga fora, em Piracicaba. A Federação Paulista de Futebol ainda definirá datas e horários dos confrontos na próxima semana.

“Depois de duas décadas, voltamos a figurar entre os classificados, mesmo em um grupo duríssimo, contra times de maior estrutura. A vaga é do torcedor, que nunca deixou de acreditar”, destacou a nota do clube.

Resultados da 10ª rodada do Grupo 1

  • Noroeste 3 x 1 Monte Azul
  • Grêmio Prudente 2 x 1 Linense
  • Araçatuba – folgou na rodada

Classificação final – Grupo 1

  • 1º Grêmio Prudente – 16 pontos
  • 2º Monte Azul – 14 pontos
  • 3º Noroeste – 11 pontos
  • 4º Araçatuba – 8 pontos
  • 5º Linense – 5 pontos

Oitavas de final

Os 16 clubes remanescentes se enfrentam em confrontos de turno e returno, onde a melhor campanha enfrenta a 16ª, o 2º melhor enfrenta o 15º colocado, e assim sucessivamente. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida na disputa de pênaltis. Veja os confrontos:

  • XV de Piracicaba x Araçatuba
  • São José x São Bento
  • Grêmio Prudente x São Caetano
  • Primavera x Paulista
  • União São João x Noroeste
  • Comercial x Francana
  • Monte Azul x Inter de Limeira
  • Portuguesa Santista x Oeste

