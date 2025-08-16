Após 20 anos, AEA volta à fase final da Copa Paulista

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) está de volta à fase decisiva da Copa Paulista depois de 20 anos sem participar da Competição. O time garantiu a vaga nas oitavas de final neste sábado (16), mesmo sem entrar em campo na 10ª rodada, beneficiado pela combinação dos resultados de Linense e Noroeste.
Com o desfecho da fase de grupos, a AEA terminou na quarta colocação do Grupo 1, somando 8 pontos em 8 jogos. Apesar de ter folgado nesta rodada, a equipe araçatubense viu a derrota do Linense e a vitória do Noroeste confirmarem sua classificação.
Segundo a própria diretoria, em publicação nas redes sociais, o adversário da próxima fase será o XV de Piracicaba, que terminou na liderança de seu grupo. Por conta da posição na tabela, a AEA fará o primeiro jogo em casa e decidirá a vaga fora, em Piracicaba. A Federação Paulista de Futebol ainda definirá datas e horários dos confrontos na próxima semana.
“Depois de duas décadas, voltamos a figurar entre os classificados, mesmo em um grupo duríssimo, contra times de maior estrutura. A vaga é do torcedor, que nunca deixou de acreditar”, destacou a nota do clube.
Resultados da 10ª rodada do Grupo 1
- Noroeste 3 x 1 Monte Azul
- Grêmio Prudente 2 x 1 Linense
- Araçatuba – folgou na rodada
Classificação final – Grupo 1
- 1º Grêmio Prudente – 16 pontos
- 2º Monte Azul – 14 pontos
- 3º Noroeste – 11 pontos
- 4º Araçatuba – 8 pontos
- 5º Linense – 5 pontos
Oitavas de final
Os 16 clubes remanescentes se enfrentam em confrontos de turno e returno, onde a melhor campanha enfrenta a 16ª, o 2º melhor enfrenta o 15º colocado, e assim sucessivamente. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida na disputa de pênaltis. Veja os confrontos:
- XV de Piracicaba x Araçatuba
- São José x São Bento
- Grêmio Prudente x São Caetano
- Primavera x Paulista
- União São João x Noroeste
- Comercial x Francana
- Monte Azul x Inter de Limeira
- Portuguesa Santista x Oeste
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.